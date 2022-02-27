Збройні сили України продовжують активно відбивати потужні атаки противника по містах. Ворог атакує усі напрямки, але українські захисники дають рішучу відсіч.
Про це йдеться у вечірньому зведенні ЗСУ.
Впродовж дня українцям вдалося відбити атаки в Харкові, місто під контролем України. Знищено багато російської техніки: танки, бронемашини тощо. Є пошкодження житлових будинків та постраждалі.
Суми під контролем оборонців України. Протягом дня зафіксовано обстріли з артилерії, є постраждалі. ЗСУ знищили колону ворожої автотехніки з пальним, двох росіян узято в полон.
У Луганській області тривають спроби ворога захопити населені пункти, просуваючись із Бєлгорода до Старобільська. Вийти на рубежі Луганської і Донецької областей росіянам не вдалося, українське військо тримає міцну оборону.
В Охтирці українська армія перешкодила намірам противника захопити місто. Пошкоджена місцева ТЕЦ станом на зараз вже відновила свою роботу. Внаслідок обстрілів загинуло 6 людей.
У Волинській області окупанти вдаються до демонстраційних дій зі сторони Білорусі.
У Скадовську та біля Херсону у Голій Пристані противнику тимчасово вдалося вийти на рубежі. Ведуться запеклі бої, Сили оборони не дають ворогові закріпитися.
У Чорному морі Повітряні Сили ЗСУ знищили російський військовий літак Су-30 СМ. Продовжується оборона південного кордону України.