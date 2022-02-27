У деяких випадках ворог відступає під натиском української армії.

Збройні сили України продовжують активно відбивати потужні атаки противника по містах. Ворог атакує усі напрямки, але українські захисники дають рішучу відсіч.

Про це йдеться у вечірньому зведенні ЗСУ.

Впродовж дня українцям вдалося відбити атаки в Харкові, місто під контролем України. Знищено багато російської техніки: танки, бронемашини тощо. Є пошкодження житлових будинків та постраждалі.

Суми під контролем оборонців України. Протягом дня зафіксовано обстріли з артилерії, є постраждалі. ЗСУ знищили колону ворожої автотехніки з пальним, двох росіян узято в полон.

У Луганській області тривають спроби ворога захопити населені пункти, просуваючись із Бєлгорода до Старобільська. Вийти на рубежі Луганської і Донецької областей росіянам не вдалося, українське військо тримає міцну оборону.

В Охтирці українська армія перешкодила намірам противника захопити місто. Пошкоджена місцева ТЕЦ станом на зараз вже відновила свою роботу. Внаслідок обстрілів загинуло 6 людей.

У Волинській області окупанти вдаються до демонстраційних дій зі сторони Білорусі.

У Скадовську та біля Херсону у Голій Пристані противнику тимчасово вдалося вийти на рубежі. Ведуться запеклі бої, Сили оборони не дають ворогові закріпитися.

У Чорному морі Повітряні Сили ЗСУ знищили російський військовий літак Су-30 СМ. Продовжується оборона південного кордону України.