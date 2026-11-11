Війна все глибше проникає на російську територію і стає більш смертоносною, - Bloomberg

Сирени повітряної тривоги, що сигналізують про загрозу ракетних ударів або атак дронів, стали повсякденним явищем для мільйонів мешканців у більшості регіонів центральної Росії.

Війна дедалі сильніше впливає на повсякденне життя в Росії. Все частіше лунають сирени повітряної тривоги, все частіше трапляються перебої в роботі мобільних мереж та інтернету, а домогосподарства стикаються з підвищенням рахунків за комунальні послуги та зростанням податків через збільшення військових витрат, пише Bloomberg.

Видання розповіло, що нещодавно 49-річну хореографку Ольгу розбудив сильний вибух. Він був настільки потужним, що її житловий будинок здригнувся, а вікна й меблі затремтіли. Виглянувши на вулицю, вона побачила стовп густого чорного диму, що піднімався над заводом військової техніки, який щойно був уражений ракетою.

Видання уточнило, що Ольга не живе в Києві, Херсоні чи будь-якому іншому українському місті, яке вже роками зазнає обстрілів з боку військ президента Володимира Путіна.

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Її рідне місто - це російський Кіров, що розташований за 800 кілометрів на північний схід від Москви.

Ольга мешкає поблизу Кіровського заводу "Авітек", який виробляє ракети класу "земля-повітря", катапульти та інше авіаційне обладнання і який у липні став об’єктом удару з боку України.

В статті вказується, що цей ракетний удар став одним із багатьох, які протягом останніх місяців призвели до зростання кількості жертв серед цивільного населення на території Росії. Вони змушують власний народ відчути на собі наслідки війни Путіна, хоча той обіцяв швидку й славну перемогу.

Згідно з аналізом Bloomberg, проведеним на основі заяв регіональних властей у їхніх каналах Telegram, з моменту посилення українських ударів у середині літа на території Росії майже щотижня гинуть люди.

При цьому, конфіденційні дані, викрадені з російської служби статистики, показали, що близько 400 000 її громадян загинули під час бойових дій в Україні.

Видання наголосило, що таких масштабів військових втрат країна не зазнавала з часів Другої світової війни.

"Але повсякденне життя у дедалі більшій кількості російських міст, зокрема в Москві, вже не можна назвати мирним", - йдеться в статті.

Як зазначає видання, сирени повітряної тривоги, що сигналізують про загрозу ракетних ударів або атак дронів, стали повсякденним явищем для мільйонів мешканців у більшості регіонів центральної Росії.

71-річна пенсіонерка Ксенія з міста Коломна, що розташоване приблизно за 120 кілометрів на південний схід від столиці, поділилася, що в Московській області звуки війни лунають щодня:

"Щоночі ми чуємо роботу засобів протиповітряної оборони, вікна тремтять, спрацьовують автомобільні сигналізації, а собаки гавкають від страху. Нещодавно я бачила, як над стадіоном збили безпілотник. Я дивилася вночі фільм і побачила крізь вікно цю вогняну кулю".

Видання вказало, що українські безпілотники та ракети тепер також можуть завдавати ударів на відстані до 3 000 кілометрів від кордону, завдяки чому майже половина території Росії – найбільшої країни світу – опинилася в зоні досяжності.

"Війна все глибше проникає на російську територію і стає дедалі більш смертоносною для її цивільного населення", – зазначив аналітик Bloomberg Economics у Лондоні Алекс Кокчаров.

При цьому, видання визнає, що життя в Росії залишається відносно нормальним порівняно з Україною, де мешканці змушені терпіти тривалі відключення електроенергії та перебої з опаленням і водопостачанням.

"Московські ресторани, театри та виставки переповнені людьми. Навіть у Воронежі – місті з населенням близько 1 мільйона, столиці області, що межує з Луганською областю в Україні, – життя триває майже без перебоїв, незважаючи на щоденні попередження про нальоти дронів та ракет", - констатується в статті.

Видання стверджує, що Кремль намагається мінімізувати внутрішньополітичний резонанс від українських ударів.

"Повідомлення державних ЗМІ про наслідки масштабних ударів, як правило, є лаконічними, а телевізійні кадри – рідкісними. Губернатори регіонів регулярно називають ці атаки "терористичними актами" у Telegram, підкріплюючи позицію Кремля, який зображує український "режим" як загрозу для пересічних росіян", - додається в статті.

Незважаючи на підірвану репутацію у власній країні, Путін залишається популярним серед багатьох росіян як лідер, який відновив стабільність після потрясінь 1990-х років, поклав край війні в Чечні та забезпечив роки відносного процвітання.

Деякі росіяни описують почуття безпорадності на тлі того, як Україна завдає удару у відповідь Путіну.

"Вас засудили до тривалого терміну ув’язнення, і ви нічого не можете вдіяти – може, вийдете раніше, а може, й ні. Але ви мусите поводитися як слід і дотримуватися правил начальника в’язниці", – поділилася 60-річна співробітниця великого державного банку в Москві Ольга.

Ксенія з Коломни належить до тієї групи росіян, хто дотримується більш традиційних поглядів і має яскравіші спогади про радянські часи, які, здається, більш схильні пристосовуватися.

"Ми заготовили більше їжі, навіть запаслися водою в підвалі, купили газовий балон, маємо ліхтарики та запаслися свічками – про всяк випадок. У нас же війна", – сказала вона.

Атаки України по території РФ: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що в ніч на 10 листопада Сили оборони України повторно уразили 123-й авіаремонтний завод у Старій Руссі Новгородської області РФ, який входить до складу російської корпорації "Ростех". Він має важливе значення для обслуговування військово-транспортної та спеціалізованої авіації. Завод здатний виконувати технічне обслуговування, ремонт та модернізацію літаків Іл-76, Іл-78 і Л-410. Аналітики зазначили, що повторне ураження підприємства може збільшити терміни відновлення російських транспортних і спеціалізованих літаків.

Також ми писали, що в ніч на 9 листопада Сили оборони України уразили завод із виробництва твердопаливних зарядів до двигунів балістичних ракет "Іскандер-М". В Генштабі ЗСУ розповіли, що це підприємство розташоване під Санкт-Петербургом. На цьому підприємстві виробляють вибухові речовини і розробили тверде паливо для двигунів ракетних комплексів "Тополь-М". Точні масштаби збитків уточнюються. Зазначається, що кожен такий удар ускладнює ворогу випуск ракет для "Іскандерів", якими він б'є по українських містах.

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