Командування ЗСУ поділилося зведенням новин станом на 10 березня, 18:00 за Києвом.

Збройні сили України продовжують доблесно захищати країну від путінських терористів. Наші солдати регулярно перемагають у боях на різних напрямках. Наприклад, у Чернігові ЗСУ вдалося розбити загін армії РФ і захопити військові трофеї — 10 танків, ЗРК і броньовану евакуаційну машину. Як саме йдуть справи на фронті, детально розповів Генштаб у новому звіті.

Згідно зі свіжими даними, окупантів зупинили на всіх напрямках. Ворог несе відчутні втрати в живій силі, техніці і озброєнні. Особовий склад армії РФ, який знаходиться в Україні, хоч і відрізаний від об'єктивної інформації, але розуміє своє гнітюче становище.

Серед солдатів активно поширюються чутки про те, що Міністерство оборони РФ не зможе забезпечити їх грошовими виплатами через санкції. Це ще сильніше деморалізує ворогів, які і так знаходяться в пригніченому стані. А в районі населеного пункту Шестовиця Чернігівської області окупанти взагалі шукають спосіб здатися на милість ЗСУ.

Про що ще йдеться у звіті Генштабу

Протягом дня захисники України на Поліському та Волинському напрямках змусили противника відійти на невигідні йому рубежі. На Сіверському напрямку звільнили населений пункт Бакланова Муравійка.

Захисники Києва стійко утримують рубежі, охороняють об'єкти критичної інфраструктури міста.

Загарбники зосередили зусилля на поширенні дезінформації та пропаганди всіма наявними інформканалами.

За допомогою кіберпідрозділів і федеральних ЗМІ ворог активно поширює дезінформацію про діяльність вищого військово-політичного керівництва України, створює і поширює фейки про прийняття керівництвом нашої держави умов Росії, заклики до припинення вогню і складання зброї українськими військовими. Тому довіряйте тільки офіційним джерелам.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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