Уряд прибрав обмежувальну норму щодо виплат, аби кожен солдат знав, що країна йому вдячна.

На період дії воєнного стану військовослужбовцям строкової служби виплачуватимуть додаткову винагороду у 30 тисяч гривень щомісячно.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Міністерства оборони України у Facebook.

Зазначається, що Кабінет міністрів України вніс зміни до Постанови від 28 лютого 2022 року №168 "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім'ям під час дії воєнного стану", якими виключив обмеження щодо виплати військовослужбовцям строкової служби на період дії воєнного стану додаткової винагороди 30 тис. грн щомісячно.

Цю постанову, мовиться у дописі, було ухвалено на виконання указів президента. Нею передбачено, що в умовах воєнного стану військовослужбовцям Збройних сил, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної спеціальної служби транспорту, особам рядового і начальницького складу ДСНС України, Національної поліції України виплачується додаткова винагорода в розмірі 30 тис. грн в розрахунку на місяць.

"Усім категоріям військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують проведення заходів з національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, розмір додаткової винагороди збільшується до 100 000 грн в розрахунку на місяць, пропорційно часу участі в таких діях та заходах", - йдеться в повідомленні.

Крім того, родинам українських військовослужбовців, які загинули у цій війні, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 15 млн грн, яка розподіляється рівними частками на всіх отримувачів.

"Наші строковики проявили героїзм та витримку. Звичайно, перші удари російських загарбників узяли на себе професіонали-контрактники, але кожна перемога над ворогом кується на надійній опорі, якою стали строковики в тому числі в місцях постійної дислокації. Український солдат - контрактник, доброволець, строковик - заслуговує на рівну повагу та гідне забезпечення. Визнаючи це, Кабмін забрав обмежувальну норму, щоб кожен строковик знав, що країна вдячна. Разом ми подолаємо ворога! Слава Україні", - сказав міністр оборони України Олексій Резніков.

Раніше в Командуванні Повітряних сил Збройних сил України повідомили, що збито вже десятки крилатих та балістичних ракет окупанта, 52 бойові літаки, 69 гелікоптерів та інші малорозмірні цілі.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами України 96 українських військовослужбовців.

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