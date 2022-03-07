Російське керівництво завчасно і свідомо планувало тактику "спаленої землі", зазначив секретар РНБО.

Війна з Україною запустила процес ліквідації самого путінського режиму, трибунал над російськими злочинцями буде показовим для РФ.

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

"Збройні сили України, ТРО, Національна гвардія, поліція, СБУ, розвідка, прикордонники, ДСНС, наші героїчні медики, волонтери і десятки тисяч інших причетних до організації опору робили і роблять все, щоб ми зустріли цей ранок і продовжили нашу справедливу боротьбу", - наголосив він.

За словами Данілова, цей ранок підтвердив те, що українці зрозуміли з перших днів війни, - російське керівництво завчасно і свідомо планувало тактику "спаленої землі", повного ігнорування міжнародного права, стало на шлях скоєння воєнних злочинів та злочинів проти людяності.

"О п’ятій ранку російські окупаційні війська застосували "Смерч" проти мирних мешканців міста Миколаїв. У результаті обстрілу - пожежі і руйнування. Крім цього, також вчора, російські окупанти, продовжуючи "чорний список" своїх злочинів, завдали ракетного удару по цивільному аеродрому в Вінниці, обстрілювали беззахисних людей, які евакуювалися з Бучі та Ірпеня. Бомбили міста Малин, Овруч, Коростень", - розповів секретар РНБО.

На його думку, майбутній трибунал над російськими злочинцями стане показовим як для всього світу, так і для самої Росії, оскільки війна з Україною, крім всього іншого, запустила процес ліквідації самого путінського режиму.

"Ніколи не воюйте з Україною, наш народ пройшов протягом тисячоліть нелюдські випробування, перемолов не одну імперію і від цього став тільки міцнішим і витривалішим, так буде і зараз! Ви вбиваєте наших дітей, жінок, літних людей! Ми всіх і все пам’ятаємо, нікого і ніколи не забудемо", - заявив Данілов.

Він додав, що ворог ніде не сховається: "ні за парканами ваших будинків, ні на віллах в Маямі, ні на яхті на Сейшелах чи в бункері на Уралі".

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого російські війська увірвалися в Україну. Потім Верховна Рада підтримала запровадження в Україні воєнного стану.

Супротивник обстрілював військові об'єкти, а пізніше використовував різне озброєння й авіацію проти мирних населених пунктів. Не раз були атаковані, зокрема, Київ, Харків та Маріуполь.

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