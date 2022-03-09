Глава держави зазначив, що Україна має "розуміння та підтримку" партнерів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війну треба закінчувати, треба сідати за стіл предметних та чесних переговорів.

Про це президент заявив у відеозверненні.

"Війну треба закінчувати. Треба сідати за стіл переговорів. Чесних, предметних, в інтересах людей, а не застарілих вбивчих амбіцій", - зазначив він.

Зеленський розповів, що сьогодні провів розмову із Марком Рютте - премʼєром Нідерландів.

"У нас нова сторінка у відносинах з Нідерландами, дякую за підтримку", - сказав він.

Крім того, глава держави говорив із премʼєром Ізраїлю Нафталі Беннетом, премʼєром Люксембургу Ксав'є Бетелем та з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Маємо підтримку. Маємо розуміння", - наголосив він.

Крім того, президент подякував росіянам, які підтримують українців, виходять на вулиці та протестують.

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