Президент України Володимир Зеленський заявив, що війну треба закінчувати, треба сідати за стіл предметних та чесних переговорів.
Про це президент заявив у відеозверненні.
"Війну треба закінчувати. Треба сідати за стіл переговорів. Чесних, предметних, в інтересах людей, а не застарілих вбивчих амбіцій", - зазначив він.
Зеленський розповів, що сьогодні провів розмову із Марком Рютте - премʼєром Нідерландів.
"У нас нова сторінка у відносинах з Нідерландами, дякую за підтримку", - сказав він.
Крім того, глава держави говорив із премʼєром Ізраїлю Нафталі Беннетом, премʼєром Люксембургу Ксав'є Бетелем та з президентом Франції Еммануелем Макроном.
"Маємо підтримку. Маємо розуміння", - наголосив він.
Крім того, президент подякував росіянам, які підтримують українців, виходять на вулиці та протестують.