Тим, хто потрапить під дію радіоелектронної перешкоди, надійними способами комунікації будуть SMS-повідомлення і стаціонарний телефонний зв'язок.

Війська противника сьогодні-завтра почнуть глушити зв'язок, Інтернет і телебачення в прифронтовій зоні, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Для того, щоб запустити інформацію про капітуляцію України і таким чином примусити місцеве населення до відмови від будь-якого опору. Тим, хто потрапить під дію радіоелектронної перешкоди, надійними способами комунікації будуть SMS-повідомлення і стаціонарний телефонний зв'язок", - йдеться в повідомленні.

Активіст Сергій Стерненко вважає, що таким чином РФ хоче дезінформувати росіян і переконати їх, що ЗСУ капітулювали.