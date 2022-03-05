Російський літак скинув важкі авіаційні бомби на військове містечко вночі 5 березня.

Четверо військовослужбовців загинули внаслідок бомбардування військового містечка 5-ї Слобожанської бригади.

Про це повідомило Східне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України.

"Російський ворожий літак скинув важкі авіаційні бомби на військове містечко 5-ї Слобожанської бригади вночі 05.03.2022 року. Загинуло четверо військовослужбовців. Є поранені", - йдеться у повідомленні

Зазначається, що бійці бригади наразі розчищають завали.

"Попри втрати та серйозне пошкодження інфраструктури гвардійці стійко боронять Харків разом зі Збройними силами, Територіальною обороною, Національною поліцією та СБУ", - наголошується у повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, у ніч на 3 березня ворог здійснив авіаналіт на село Яковлівка Харківського району. В результаті атаки повністю або частково знищені всі будинки в селі.