З'явилася оперативна інформація станом на 00:00 10 березня від Генштабу.

Станом на 10 березня Білорусь надає підтримку окупанту в забезпеченні поставок паливно-мастильних матеріалів, використанні залізничної інфраструктури та аеродромної мережі.

У Генштабі заявляють, що Росія не відмовляється від планів оточення Києва, продовжуючи наступальну операцію з поліського і Сіверського напрямків.

Про це сказано у звіті Генштабу ЗСУ.

"На Слобожанському напрямку противник наступає на населені пункти Ізюм, Петрівське, Грушуваха, а також міста Суми та Охтирка.

Ворожа наступальна операція триває також на Донецькому та Таврійському напрямках. Противник нарощує угруповання військ на Миколаївському напрямку. У Чорноморській та Азовській операційних зонах кафіри продовжують ізолювати район бойових дій. Корабельні угруповання ВМФ ЗС РФ знаходяться в районах Меса Тарханкут і озера Донузлав", - кажуть у прес-службі Генштабу.

Повідомляється, що Збройні Сили України в узгодженій взаємодії з іншими складовими сектора безпеки і оборони держави і силами національного опору стримують масований наступ окупаційних військ.

Нагадаємо, російський снаряд влучив у ТРЦ у центрі Харкова. Через загрозу повторних обстрілів рятувальники не могли дістатися до місця події.

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