Станом на 10 березня Білорусь надає підтримку окупанту в забезпеченні поставок паливно-мастильних матеріалів, використанні залізничної інфраструктури та аеродромної мережі.
У Генштабі заявляють, що Росія не відмовляється від планів оточення Києва, продовжуючи наступальну операцію з поліського і Сіверського напрямків.
Про це сказано у звіті Генштабу ЗСУ.
"На Слобожанському напрямку противник наступає на населені пункти Ізюм, Петрівське, Грушуваха, а також міста Суми та Охтирка.
Ворожа наступальна операція триває також на Донецькому та Таврійському напрямках. Противник нарощує угруповання військ на Миколаївському напрямку. У Чорноморській та Азовській операційних зонах кафіри продовжують ізолювати район бойових дій. Корабельні угруповання ВМФ ЗС РФ знаходяться в районах Меса Тарханкут і озера Донузлав", - кажуть у прес-службі Генштабу.
Повідомляється, що Збройні Сили України в узгодженій взаємодії з іншими складовими сектора безпеки і оборони держави і силами національного опору стримують масований наступ окупаційних військ.
Нагадаємо, російський снаряд влучив у ТРЦ у центрі Харкова. Через загрозу повторних обстрілів рятувальники не могли дістатися до місця події.