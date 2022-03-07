Спроби організувати "зелений коридор" для цивільних провалились через обстріли місць евакуації з боку ворога.

Командир полку "Азов", майор Денис Прокопенко розповів про ситуацію у Маріуполі та закликав світову спільноту допомогти зупинити гуманітарну катастрофу у місті.

Відповідне звернення оприлюднила прес-служба Національного корпусу.

"Ворог порушує правила війни, обстрілюючи цивільних людей та руйнуючи інфраструктуру міста. Дії ворога фактично є геноцидом жителів Маріуполя. Спроби організувати "зелений коридор" для цивільних провалились через обстріли місць евакуації з боку ворога", – повідомив Прокопенко.

За його словами, якщо небо над Україною не буде закрите, то неможливо буде забезпечити постачання їжі, води, ліків у місто та евакуювати людей.

"Ми виконуємо свій обов’язок військових, наші воїни мужньо борються, але зараз ми звертаємось до світової спільноти та гуманітарних місій, які були створені саме для вирішення таких гуманітарних катастроф, яка є в Маріуполі. Зараз час для негайних дій, затягування може коштувати нових і нових людських жертв. Закликаємо закрити небо над Україною, надати сучасну зброю та організувати гуманітарну допомогу для цивільних людей в Маріуполі. В цей історичний момент маємо зупинити агресора разом", – заявив Прокопенко.

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