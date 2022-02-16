Напередодні про обмін військовими аташе домовилися міністр оборони України та Білорусі.

Військовий аташе Білорусі стежить за військовими навчаннями українських військових на Рівненщині. Водночас український військовий аташе повернувся з Білорусі, де спостерігав за спільними маневрами росіян та білорусів.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

За даними журналістів, білоруський військовий аташе перебуває у Рівненській області. Туди ж прибув президент Володимир Зеленський.

Полігон розташовний за 85 км від кордону з Білоруссю. Під час навчань українські військові застосували зброю, надану Україні союзниками, зокрема протитанкові гранатомети NLAW, протитанкові ракетні комплекси Javelin та інше озброєння.

Щоб запобігти провокаціям, усі стрільби відбувалися у протилежну кордону сторону. Представник Білорусі не давав коментарів. Водночас ЗСУ закликали українців спати спокійно, адже готові до будь-яких агресивних дій.

Військові навчання у Білорусі

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого у Білорусі почалися спільні російсько-білоруські військові навчання "Союзна рішучість-2022", що триватимуть до 20 лютого.

3 лютого генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія під приводом навчань перекинула в Білорусь найбільшу кількість сил з часів "холодної війни".

8 лютого у Збройних силах України розпочались командно-штабні навчання "Заметіль-2022" щодо управління угрупуваннями військ (сил) під час ведення бойових дій, що триватимуть до 20 лютого.

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