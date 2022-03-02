За словами голови Миколаївської обласної військової адміністрації, окупанти втомилися і за кермом часто одна людина, поки інші відпочивають.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім закликає забирати в російських окупантів техніку.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Є інформація, що ворог починає втомлюватися, поки ми ганяємо його по області. За кермом перебуває одна людина. Тим часом командири, стрілки відпочивають і набираються сил, десь в тилу. Покажімо їм, що не можна без командування їздити по нашій території. Все, що їздить, це безкоштовно нам везуть. Забираємо!", - зазначив він.

Раніше Віталій Кім розповідав, що на Миколаївщині у п'яних водіїв забиратимуть авто на потреби армії.

Також УНІАН писав, як, за інформацією місцевих жителів, під Каховкою українські роми вкрали у російських окупантів танк.

А інші українські селяни вкрали російську бойову машину й відтягли її трактором.

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