Російські військовополонені стануть обмінним фондом, оскільки у росіян є українські полонені, зазначив радник глави МВС.

Росіяни офіційно не звертаються про повернення своїх полонених військовослужбовців, а також тіл убитих.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Він зазначив, що росіяни досі не зверталися за жодним полоненим офіційно і не вимагали повернути когось. "Це також питання до фашистської кліки Путіна (президент РФ Володимир Путін - Ред.), що вони не хочуть цього робити, хоча в нас дуже багато полонених. Вони взагалі не займаються трупами свої військових, які порозкидані зараз по всій північній та південній Україні", - сказав Геращенко і нагадав, що у всі часи військові мали та мають робити все для повернення тіла убитого товариша його матері.

За словами радника міністра, треба розуміти, що в полоні російських окупантів перебувають українські військові. Полонені у війнах завжди використовувалися для обміну, тому полонені росіяни потрібні Україні як обмінний фонд.

Геращенко вірить, що полонені росіяни, які вчора виступали на прес-брифінгу в СБУ, вибачалися щиро, оскільки "вони не хотіли воювати з Україною, для них для всіх це був "сюрприз" - всіх 23 лютого вишикували й сказали - завтра ми підемо воювати в Україну". "Так це ще офіцери, а рядовим ніхто взагалі нічого не сказав – їх просто підняли по тривозі, посадили в бронетехніку і вони їхали в цій бронетехніці та думали, що це навчання. Путін обманював сотні тисяч свої військових, він обманював весь свій народ", - сказав Геращенко і наголосив, що українські військові будуть нищити окупантів, а хто з них не хоче померти, повинен здаватися в полон.

Також він додав, що полоненим росіянам СБУ пред'являє підозру за порушення кордону України й за вторгнення в нашу країну, тому вони є особами, які мають відповідати за Кримінальним кодексом України та на всіх них поширюється запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Далі український суд буде вирішувати долю кожного з них, "або будуть воєнно-політичні рішення щодо обміну цих полонених на наших хлопців, які в полоні у росіян".

Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого увірвалися на українську територію. Супротивник спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Чернігів, Харків, Маріуполь, Житомир і Херсон.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко говорив, що війна України з РФ стала першою в історії людства, коли армія однієї зі сторін відмовляється забирати своїх загиблих.

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