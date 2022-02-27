По всій країні продовжується формування тероборони та корпусу резерву.

Військово-Морські Сили зірвали висадку морського десанту у Чорноморській оперативній зоні.

Як повідомила у Facebook заступник міністра оборони України Ганна Маляр, протягом доби Збройні сили України планово нарощували угрупування, яке виконує завдання оборони Києва та на північному і північно-східному напрямках.

Так, за її даними, авіація Повітряних сил протягом доби здійснила перехоплення штурмовиків і транспортних літаків противника в небі над Києвом.

"Військово-Морські Сили зірвали висадку морського десанту у Чорноморській оперативній зоні", - додала вона.

"Угрупування ООС протягом доби продовжувало вести активні мобільні пошуково-ударні дії в районі проведення операції Об‘єднаних сил. І перейшли до маневрених дій", - зазначила Маляр.

За її даними, по всій країні продовжується виконання планових заходів мобілізаційного розгортання, зокрема формування тероборони та корпусу резерву.

Раніше в СБУ спростували інформацію про те, що під Львовом висадився російський десант.

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