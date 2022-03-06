Постраждала і цивільна, і військова частина аеропорту.

Внаслідок ракетного обстрілу аеропорту "Вінниця" є жертви як серед цивільного населення, так і серед військових.

Про це під час Всеукраїнського телемарафону повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

"Постраждала і цивільна, і військова частина аеропорту. Повністю зруйнована башта і пункт управління. На жаль, є жертви серед цивільних і військових. ДСНС розбирає завали. Кількість втрат ми уточнимо пізніше, тому що великі завали", - сказав він.

За словами Борзова, зараз пожежу локалізували та ліквідували. Поки не відомо, звідки саме окупанти завдали удару - з Чорного моря або Придністров'я.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 березня, російські війська обстріляли ракетами аеропорт "Вінниця" та військову частину у Гавришівці. Внаслідок вибухів сталася пожежа.