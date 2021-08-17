Окупанти обстріляли низку українських позицій з гранатометів.

Протягом доби в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру ООС у соцмережі. Зокрема, біля Золотого-4 російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік Широкиного ворог обстрілював українські позиції зі станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї.

В районі Водяного, що на Приазов’ї, окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

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У напрямку Новомихайлівки збройні формування Російської Федерації обстрілювали наші позиції з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу Причепилівки російські найманці вели вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"В результаті ворожих обстрілів один військовий отримав вогнепальне поранення несумісне з життям", - йдеться у повідомленні.

Станом на 7 годину ранку, 17 серпня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Зокрема, поблизу Причепилівки противник обстріляв українські позиції зі стрілецької зброї. В напрямку населеного пункту Водяне, що біля Донецька, збройні формування Російської-Федерації застосували міномети 120-го калібру.

"На обстріли ворога підрозділи Об'єднаних сил відкривали вогонь у відповідь. За поточну добу бойових втрат серед українських захисників немає", - підсумували у прес-центрі.

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Автор: Ірина Погоріла