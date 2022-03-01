Над Києвом збили російську ракету/фото REUTERS
Вночі збито ракету над Дарницьким районом Києва
Про це УНІАН повідомив прес-офіцер бригади швидкого реагування Харитон Старський.
"Вночі наше ППО збило ракету над Дарницьким районом Києва. Її перехопили, вона розсипалася в повітрі", - розповів Старський.
За його словами, Нацгвардія наразі повністю залучена в боротьбі з диверсантами.
"Контрдиверсійні заходи у столиці тривають 24/7. Цілодобове спостереження і виявлення диверсантів триває. Наш пріоритет зараз", - додав Старський.
В Нацгвардії додали, що станом на 12:30 проблемним залишається північно-західний Ірпінський напрям.