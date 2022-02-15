За словами міністра, про запровадження воєнного стану в країні поки що не йдеться.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що водіям треба бути готовими до перевірок своїх транспортних засобів.

Про це в ефірі програми Право на владу на каналі 1+1 заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, коментуючи запровадження посиленого режиму несення служби поліції до 19 лютого.

"По перше, я хочу сказати, що я і моя родина залишається тут в Україні. Щодо посиленого варіанту несення служби. Йдеться про те, що буде посилено охорону об'єктів критичної інфраструктури. Буде більше поліції на вулицях, будуть більше перевіряти автомобілі. І я прошу водіїв з розумінням поставитися до цього. Але жодних обмежень конституційних прав, зокрема права на мітинги, звичайно не буде, тому що такі обмеження є лише при запровадженні воєнного стану", - сказав Монастирський.

За його словами, про запровадження воєнного стану в країні поки що не йдеться.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков також наголошує, що Україні воєнний стан наразі вводитися не буде. Міністр сподівається, що російського вторгнення не буде, а Україна вийде з кризи, пов'язаної із накопиченням російських військ біля кордону, сильнішою.

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