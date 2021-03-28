Голова підконтрольного Росії кримського парламенту Володимир Константінов заявив, що три громадянина України отримають позов щодо організації "водної блокади" окупованого півострова.
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Про це повідомляє "Газета.Ру" з посиланням на "РИА Новости". Позови хочуть пред'явити екс-депутатам Верховної Ради України Андрію Сенченку та Рефату Чубарову, а також чинному депутату Мустафі Джемілєву.
"Позов буде пред'явлений трьом громадянам України, які неодноразово, в тому числі в ЗМІ, заявляли про свою причетність до організації водної блокади, яка має кваліфікуватися не інакше, як спроба геноциду», — висловився Константінов.
Раніше він заявляв, що окупаційна адміністрація Криму підготує кілька позовів до України, в тому числі щодо "транспортної" і "енергетичної" блокад.
Ситуація з водопостачанням в окупованому Криму
- Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після окупації Криму Росією в 2014 році поставку води на півострів припинили.
- У 2020 році ситуація з водопостачанням в Криму досягла критичного рівня через посуху і обміління водосховищ. У багатьох містах і селах окупаційна влада ввела обмеження на подачу води.
- Влада України заявляє, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливе тільки після деокупації півострова.
- Водночас фахівці вважають, що відновити подачу води до Криму Північно-Кримським каналом технічно неможливо, оскільки за минулі роки він прийшов в повну непридатність.
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