Володимир Кличко закликає росіян і білорусів виявити позицію проти війни.

Брат Віталія Кличка Володимир звернувся до росіян та білорусів, які проти війни з Україною, виявити свою позицію — залишитися вдома, буквально.

Відео оприлюднив лідер "УДАРу", мер столиці Віталій Кличко.

"Обращаюсь к неравнодушным россиянам и белорусам! Каждый день вы ходите на работу и помогаете своей армии подносить патроны, так сказать. И стрелять в нас ракетами. И убивать нас, ваших, как вы нас называете, "братьев и сестёр". Хороший вы братский народ, спасибо вам! :( Останьтесь дома! Проведите время с вашей семьей, друзьями, детьми, внуками. Чего мы, украинцы, сделать не можем, потому что вы нас убиваете, бомбардируете, вы нам не даёте жизни! Останьтесь дома! Останьтесь дома — не ходите на работу. Просто останьтесь дома. В нашу поддержку и против войны", - сказав Володмир кличко.

Віталій Кличко закликав українців поширювати звернення і записувати власні відео з хештегом #РоссияОставайсяДома