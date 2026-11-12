Україні знову обмежили швидкість сигналу системи Starshield, - Зеленський

Значні збої в роботі спостерігаються вже кілька днів вздовж усієї лінії фронту.

Сили оборони знову зіткнулися з проблемою обмеження швидкості при роботі військових терміналів супутникового зв’язку Starshield.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді міністра оборони Євгенія Хмари та головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

"Наші підрозділи уже кілька днів фіксують значні збої в роботі Starshield над територією України: вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованій території. А саме – діють системні обмеження швидкості Starshield на рівні 161 км/год", - наголосив Зеленський.

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Як додав глава держави, українські військові вже перевірили обставини цього, і це не випадкові помилки, а системне обмеження швидкості.

"Для нас ідеться передусім про значне ускладнення перехоплення російських реактивних дронів. Уже є влучання через те, що засоби збиття не розвивають достатню швидкість та не встигають перехопити. Це допомагає росіянам вбивати більше українців та завдавати по Україні більше влучних ударів", - констатував президент.

Він додав, що Україна намагається з’ясувати всі обставини з американською стороною.

Робота Старлінк в Україні

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня українські захисники на Гуляйпільському напрямку почали фіксувати проблеми зі зв’язком Starlink, пов’язані з обмеженням швидкості передачі даних.

При цьому, бізнесмен Ілон Маск заявив, що система Starshield як військова версія Starlink, контролюється урядом США. При цьому, Маск заявив, що українські військові нібито порушили умови використання Starlink, "застосувавши його для нанесення ударів ударними безпілотниками з метою вбивства людей".

Разом з тим, президент США Дональд Трамп заявив, що не причетний до обмеження швидкості Starlink в Україні, і заявив, що не знає, хто це зробив. Водночас, він висловив сумнів у тому, що такий інцидент взагалі мав місце.

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