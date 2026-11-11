'Надія є': Зеленський розкрив, чи можливо досягнути угоди з Росією до кінця цього року

Раніше про таку можливість заявляв Давид Арахамія.

На тлі того, що вже наступного року в Європі та США відбудуться політичні зміни, учасники переговорного процесу хочуть досягнути результату вже до кінця 2026 року. Про це під час спільної пресконференції з премʼєрміністром Ірландії Міхалом Мартіном заявив президент України Володимир Зеленський.

"Негативу під час розмови (переговорів між РФ, США та Україною в Абу-Дабі, - УНІАН) не було. Я не знаю всіх деталей. Я думаю, що там все одно було трішечки історії Росії, але вже не звертаємо увагу. Але, тим не менше, важливо, що американці полетіли з конкретикою до Путіна. Мені б дуже хотілося, щоб вони повернулися з конкретикою в Дублін. Я не дуже в це вірю. Дайте мені бути скептиком. Але все одно надія є", - сказав український лідер.

Він додав, що прогресу досягти реально. І багато чого в цьому питанні залежить від того, в якому форматі пройдуть завтрашні переговори американської делегації з кремлівським диктатором Путіним.

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"Я не знаю, який формат вони оберуть. Я вважаю, що для американців також дуже важливо, для цієї переговорної команди, отримати результат у цьому році. Мені здається, що вони цього дійсно дуже хочуть. І тому, дивлячись на всі ці деталі, ми надіємося отримати результат. Безумовно, ми живемо з вами під час війни, цих масованих атак, безумовно ми хочемо досягти результату до кінця року. Безумовно, будемо для цього все робити", - наголосив Зеленський.

Мирні переговори: що відомо

Нагадаємо, вже завтра американські переговірники мають поїхати до Москви та провести зустріч з кремлівським диктатором Путіним. За даними Кремля, зустріч має відбутися в першій половині дня.

Зауважимо, що після зустрічі член переговірної делегації, голова парламентської фракції "Слуга народу", Давид Арахамія заявив, що сторони досягли значного прогресу на цій зустрічі. Він відмовився розкривати деталі, але додав, що команди досягли хорошого імпульсу для того, аби знайти рішення до настання Нового року.

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