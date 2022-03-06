Супротивник намагається наступати північніше Миколаєва, поділилися в ОП.

Ворог націлюється на захоплення Южно-Української АЕС.

Про це радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович повідомив під час всеукраїнського телемарафону.

За його словами, окупанти намагаються "наступати північніше Миколаєва і намагаються розвернутися в бік Южно-Української АЕС, щоб зробити спробу захоплення, як Запорізької АЕС".

При цьому Арестович зазначив, що на сьогодні Запорізька АЕС працює у штатному режимі, і "там небагато ворогів".

Також він висловив думку, що північніше Миколаєва ворогу "не легко буде пройти, як йому здається, але зусилля окупантів спрямовані туди".

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого окупаційні війська захопили Чорнобильську АЕС та Зону відчуження.

4 березня російські загарбники захопили Запорізьку АЕС.