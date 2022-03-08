Він наголошує, що інформація про начебто захоплення Ізюма не відповідає дійсності.

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович зазначає, що ворог намагається просуватися у оперативних напрямках шести міст, але зазнає втрат.

Про це йдеться у його відеозверненні, розміщеному на сторінці Офісу президента України у Facebook.

"Збройні сили України та інші сили оборони продовжують оборонну операцію по утриманню противника на наступних оперативних напрямках: Київ, Суми, Чернігів, Харків, Миколаїв, Запоріжжя. Противник намагається просуватися у цих напрямках, але зазнає втрат і ударів ракетних і артилерійських військ, і авіації Збройних сил України, наших наземних частин", - сказав Арестович.

Водночас наголосив він, повідомлення про те, що ворог нібито захопив місто Ізюм, не відповідає дійсності. "Там зараз тривають бої. Збройні сили України наносять ураження противнику", - пояснив радник керівника ОП.

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