За його словами, окупанти хочуть взяти Миколаїв за будь-яку ціну.

Глава Миколаївської ОГА Віталій Кім повідомив, що російські окупанти перегрупувалися і великими силами готуються до наступу на Миколаїв.

"Мабуть, їм поставили завдання взяти наше місто за всяку ціну", - сказав Кім.

Також він заспокоїв жителів Миколаєва і акцентував на тому, що місто готове до оборони.

Нагадаємо, раніше радник керівника офісу президента України Олексій Арестович заявив, що ворог намагається просуватися в оперативних напрямках 6 міст, але несе втрати.

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