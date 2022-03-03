Українська армія продовжує нищити російських окупантів.

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України повідомляє, що українські військові продовжують чинити опір російським окупантам, які вторглися 24 лютого в нашу країну.

Крім того, повідомляється, що під Волновахою українська протиповітряна оборона збила російський винищувач-бомбардувальник СУ-34. Його пілоти більше не будуть обстрілювати мирне населення і інфраструктуру міста.

На Чернігівщині наші захисники спалили цілу колону ворожої техніки. Вона вже нікуди не доїде. Ще одна російська колона згоріла у селі Московський Бобрик на Сумщині, неподалік від кордону з Полтавською областю.

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