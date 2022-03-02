За його даними, ЗСУ дали таку відсіч агресору, що для продовження наступу він змушений проводити мобілізацію для формування резерву.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомляє, що російські окупанти на шостий день вторгнення в Україну втратили тактичну ініціативу та знизили темпи просування вглиб країни.

Про це йдеться у заяві Залужного на офіційному акаунті у Facebook.

"Весь світ бачить, як держава-агресор Російська Федерація веде криваву війну проти України, використовуючи дальню та оперативно-тактичну авіацію із застосуванням високоточної зброї дальньої дії. У прицілі російських окупантів - мирні міста, але вони холоднокровно натискають на спусковий механізм, що робить їх військовими злочинцями", - йдеться у повідомленні.

За його даними, ЗСУ дали таку відсіч агресору, що для продовження наступу він змушений проводити мобілізацію для формування резерву.

"Ворог втратив тактичну ініціативу та знизив темпи просування. Сьогодні під час запеклих боїв на Чорнобильському напрямку отримав поранення начальник штабу 36 армії (Улан-Уде) Східного воєнного округу. У Сіверському операційному районі загинув (за іншими даними, отримав поранення) командир 11 окремої десантно-штурмової бригади (Улан-Уде) Повітряно-десантних військ ЗС РФ", - повідомив Залужний.

Нагадаємо, за даними Залужного, війська Російської Федерації з початку вторгнення в Україну випустили 113 ракет наземного і морського базування типу "Іскандер" та "Калібр" по мирних українським містам та селам.

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