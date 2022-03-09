Немає такого куточка на планеті, де б не знали, з яким героїзмом український народ захищає власну землю, зазначив президент України.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що окупаційний контингент вже завів на нашу територію майже всіх, кого збирали для вторгнення в Україну.

Про це він сказав у відеозверненні, яке розміщене у Telegram-каналі президента.

"Масштаб загрози державі - максимальний. Окупаційний контингент вже завів на нашу територію майже усіх, кого збирали для вторгнення в Україну. Але і масштаб нашої відповіді - максимальний", - наголосив Зеленський.

Він пояснив, що для України та Росії "максимальний" - це два різних слова.

"У них - тільки техніка, по максимуму. У нас - до техніки ще народ, на висоті. У них - тільки накази: наступати, вбивати, знущатись. А у нас - ще реальне бажання мільйонів українців перемогти, захиститись, очистити свою державу", - зазначив президент.

Він також додав, що "немає такого куточка на Землі, де б не знали, з яким героїзмом Український народ захищає нашу прекрасну землю".

Нагадаємо, війська Російської Федерації рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. Супротивник почав бомбити військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти. Зокрема, бомби супротивника не раз падали на Київ, Харків, Чернігів та Маріуполь.

8 березня CNN з посиланням на дані розвідки писав, що РФ вже втратила від 8 до 10% військової техніки, яка була стягнута для вторгнення в українську державу.

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