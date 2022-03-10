Відлуння вибухів було чути в різних кінцях обласного центру.

Ворожа російська авіація в ніч на 10 березня завдала бомбових ударів по околицях міста Суми.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації – керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Російська ворожа авіація бомбила околиці Сум і село Битиця", – написав посадовець.

При цьому Живицький повідомив, що удар був близько 00:40.

Він також додав, що "подробиці уточнюються".

Як передає кореспондент УНІАН, сигнал тривоги про загрозу авіаударів надійшов у Сумах о 00.30 і був знятий о 01.45. Відлуння вибухів було чути в різних кінцях обласного центру, про що місцеві жителі сповіщали у соцмережах.

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