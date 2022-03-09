Світова коаліція заради справедливості зростає щодня, зазначила генпрокурор України.

Вже чотири європейські країни розпочали розслідування російських воєнних злочинів.

Про це у Facebook повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.

За її словами, це Литва, Польща, Естонія та Німеччина.

"Світова коаліція заради справедливості росте щодня. Разом переможемо і на юридичному фронті", - наголосила Венедіктова.

Як повідомляв УНІАН, на початку березня Міжнародний кримінальний суд за зверненням 39 країн почав розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людяності внаслідок російського вторгнення в Україну.

7 березня у Міжнародному суді ООН почались слухання за позовом України до Росії у справі щодо обвинувачень в геноциді.

Російські війська рано вранці 24 лютого вдерлася в Україну. Ворог почав бомбити військові об'єкти, а потім атакував й мирні населені пункти. Зокрема, ворожі бомби не раз падали на Київ, Харків, Чернігів і Маріуполь.

За даними Управління Верховного комісара ООН із прав людини, після початку війни в Україні загинули вже 474 цивільних.

Вас також можуть зацікавити новини: