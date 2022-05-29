Українці, які продовжують проживати на окупованій після 24 лютого 2022 року території, та які під’єднані до російських мереж, можуть використовувати VPN-сервіси аби безпечно читати українські сайти та дивитись українське ТБ.
Про це йдеться у дописі Центру протидії дезінформації у Telegram.
Що потрібно знати про VPN
При підключенні до VPN створюється захищений канал між пристроєм користувача і VPN-сервером, тому інтернет-провайдер на місці не дізнається ваше географічне місце та вебресурси, які ви відвідали.
Водночас треба розуміти, що не всі VPN-сервіси повністю захищають ваш інтернет-трафік. В першу чергу це стосується безкоштовних VPN. У такому разі:
- перевірте репутацію сервісу у пошуковику – чи не було фактів витоку або продажу даних користувача;
- не використовуйте російські та білоруські VPN-сервіси.
Добірка VPN-сервісів, що рекомендують фахівці:
Сьогодні для більшості українців одним з головних джерел інформації стали месенджери з їх офіційними спільнотами: Telegram, Viber та інші. У Мінцифри заявили, що це впливає на мобільну мережу і пояснили, як розвантажити її.
Також ми писали про онлайн-гру, завдяки якій можна блокувати російські сайти, навіть не виходячи з укриття.