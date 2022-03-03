У відомості підписи російських військових з Карачаєво-Черкеської Республіки.

Російські військові нахабно брешуть, коли кажуть, що не знали, куди та навіщо їхали. Перед відряджанням на війну в Україну вони підписують "згоду на виконання бойових завдань на території інших держав".

Відповідний документ оприлюднив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram.

"Здається, всі вони знають, куди їдуть....",- йдеться в повідомленні.

Чиновник оприлюднив фото "відомості особового складу, що дали згоду на виконання спеціальних (бойових) завдань на території іноземних держав". У документі підписи російських військових військової частини 01485 підрозділу 4 МСР.

У відомості також вказані імена, прізвища, звання і займані посади російських окупантів.

Варто відзначити, що військова частина 01485 знаходиться за адресою - Російська Федерація, Карачаєво-Черкеська Республіка, Зеленчуцький район, селище Сторожова-2.