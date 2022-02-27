Міністр транспорту Німеччини підтримав закриття повітряного простору Німеччини для російських літаків і наказав вжити всіх необхідних заходів.

Міністр транспорту Німеччини Фолькер Вісінг розпорядився готуватися до закриття повітряного простору Німеччини для російських авіакомпаній.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Міністерство транспорту ФРН.

"Міністр транспорту Німеччини підтримав закриття повітряного простору Німеччини для російських літаків і наказав вжити всіх необхідних заходів", – ідеться у повідомленні.

Раніше, за даними BBC, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Чехія, Румунія, Болгарія, Словенія, Велика Британія закрили повітряний простір для російських авіакомпаній.

Авіаперевізник Lufthansa щонайменше на тиждень зупиняє рейси до та з Росії через російську агресію проти України, пише "Європейська правда" із посиланням на Frankfurter Allgemeine.

Тим часом заступник керівника студії ARD Маттіас Дайс повідомив у Twitter, що всі країни ЄС закривають повітряний простір для російських авіакомпаній. Каже, що цю інформацію йому підтвердили з надійного джерела.

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