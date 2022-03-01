Завантаженість пунктів пропуску кожні три години висвітлюється на сторінці Західного регіонального управління "Західний кордон", щоб громадяни мали можливість самі обирати найменш заповнені пункти пропуску.

Всі пункти пропуску на західному кордоні України працюють у цілодобовому режимі.

Про це інформує Міністерство внутрішніх справ України в Telegram.

"Перевірки та пропускні операції максимально спрощені, мінімізований перелік документів, які необхідно мати з собою при виїзді з країни. Прикордонники та митники суміжних країн також максимально спростили пропуск на свою територію", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у зв'язку із загальною мобілізацією з України не випускають чоловіків віком від 18 до 60 років. Громадян закликають не пропонувати прикордонникам хабарі за позачерговий або незаконний перетин кордону.

"Вам відмовлять, проінформують Нацполіцію України (будете мати проблеми з законом), а потім доставлять у військкомат. Крім того, дії тих, хто намагається "вирішити питання", відволікають охоронців кордону від виконання безпосередніх обов'язків", - підкреслили в МВС.

Завантаженість пунктів пропуску кожні три години висвітлюється на сторінці Західного регіонального управління "Західний кордон", щоб громадяни мали можливість самі обирати найменш заповнені пункти пропуску.

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