Всі пункти пропуску на західному кордоні України працюють у цілодобовому режимі.
Про це інформує Міністерство внутрішніх справ України в Telegram.
"Перевірки та пропускні операції максимально спрощені, мінімізований перелік документів, які необхідно мати з собою при виїзді з країни. Прикордонники та митники суміжних країн також максимально спростили пропуск на свою територію", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у зв'язку із загальною мобілізацією з України не випускають чоловіків віком від 18 до 60 років. Громадян закликають не пропонувати прикордонникам хабарі за позачерговий або незаконний перетин кордону.
"Вам відмовлять, проінформують Нацполіцію України (будете мати проблеми з законом), а потім доставлять у військкомат. Крім того, дії тих, хто намагається "вирішити питання", відволікають охоронців кордону від виконання безпосередніх обов'язків", - підкреслили в МВС.
Завантаженість пунктів пропуску кожні три години висвітлюється на сторінці Західного регіонального управління "Західний кордон", щоб громадяни мали можливість самі обирати найменш заповнені пункти пропуску.