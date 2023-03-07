Знову вся наша країна "почервоніла", йдіть до укриття.

Оновлено 14:34. Відбій тривог по областях.

Ранок вівторка, 7 березня, почався з повітряної тривоги для всіх областей України. Згодом, після 12:20, знову вся мапа країни "почервоніла". О 14:08 знову виють сирени по всій території. Про це свідчать дані alerts.in.ua.

Моніторингові пабліки повідомляють, що існує загроза застосування країною-агресором ракет "Кинджал" через злет МіГ-31К ВКС РФ. Тож будьте обережні, перебувайте в укритті.

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Карта повітряних тривог станом на 14:15 7 березня

Загроза ракетних ударів по Україні

1 березня Наталія Гуменюк повідомила, що загроза ракетного удару Росії по Україні залишається дуже високою. Вона не відкидала, що буде кілька хвиль атак. Також вона попереджала, що РФ може завдати точкових ракетних ударів по Україні.

7 березня стало відомо, що Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Загальний залп готових до атаки "Калібрів" нараховує 24 ракети.

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