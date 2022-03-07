За 11 днів війни ворожі російські війська втратили понад 11 тис. особового складу, 290 танків та майже 1000 бойових броньованих машин.
Про це у Facebook повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.
"Втрати ворога за 11 днів війни. Варто сказати, що це величезні втрати для такого періоду війни. Просто подивіться на ці цифри і зрозумійте, як потужно наша армія їх нищить. Так, це не секрет, що у ворога була кількісна перевага, але вона повністю нівелюється українським спротивом і українською єдністю", - наголосила вона.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 7 березня орієнтовно склали: особового складу - понад 11 тис. осіб, танків - 290 одиниць, бойових броньованих машин ‒ 999, артилерійських систем - 117, ракетні системи залпового вогню - 50, засоби ППО - 23, літаків - 46, гелікоптерів - 68, автомобільної техніки - 454, кораблі/катери - 3, цистерн з ППМ - 60, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - додала Маляр.
Нагадаємо, 24 лютого рано вранці війська РФ вдерлися в Україну. Пізніше Верховна Рада підтримала запровадження в українській державі воєнного стану.
Супротивник обстрілював військові об'єкти, а потім використовував різне озброєння й авіацію проти мирних населених пунктів, не раз було атаковано Київ, Харків та Маріуполь.
За даними Пентагона, Росія вже задіяла 95% сил та засобів, зосереджених біля кордонів України до початку вторгнення.