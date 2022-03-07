Крім того, українські військові знищили 46 літаків та 68 гелікоптерів ворога.

За 11 днів війни ворожі російські війська втратили понад 11 тис. особового складу, 290 танків та майже 1000 бойових броньованих машин.

Про це у Facebook повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

"Втрати ворога за 11 днів війни. Варто сказати, що це величезні втрати для такого періоду війни. Просто подивіться на ці цифри і зрозумійте, як потужно наша армія їх нищить. Так, це не секрет, що у ворога була кількісна перевага, але вона повністю нівелюється українським спротивом і українською єдністю", - наголосила вона.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 7 березня орієнтовно склали: особового складу - понад 11 тис. осіб, танків - 290 одиниць, бойових броньованих машин ‒ 999, артилерійських систем - 117, ракетні системи залпового вогню - 50, засоби ППО - 23, літаків - 46, гелікоптерів - 68, автомобільної техніки - 454, кораблі/катери - 3, цистерн з ППМ - 60, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - додала Маляр.

Нагадаємо, 24 лютого рано вранці війська РФ вдерлися в Україну. Пізніше Верховна Рада підтримала запровадження в українській державі воєнного стану.

Супротивник обстрілював військові об'єкти, а потім використовував різне озброєння й авіацію проти мирних населених пунктів, не раз було атаковано Київ, Харків та Маріуполь.

За даними Пентагона, Росія вже задіяла 95% сил та засобів, зосереджених біля кордонів України до початку вторгнення.

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