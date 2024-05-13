На Харківському напрямку зросла кількість бойових зіткнень.

На фронті протягом останньої доби зафіксували близько 140 бойових зіткнень. Збройні сили України збили російський літак Су-25.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook, окупанти завдали шість ракетних та 64 авіаційних удари, а також здійснили 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

"На Харківському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилася до 13. Під щільним ворожим вогнем наші підрозділи діють рішуче, завдають вогневе ураження по противнику, нарощують зусилля. На зайнятих позиціях закріплюються, обладнуються запасні позиції", - зазначили у Генштабі і додали, що Сили оборони сприяють евакуації людей з постраждалих населених пунктів. Відео дня

"На Куп’янському напрямку нашими воїнами протягом поточної доби відбито 15 атак. На Лиманському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилася до дев’яти. На Сіверському напрямку противник здійснив 15 атак, успіху не мав. На Покровському напрямку кількість ворожих атак зросла до 33", - йдеться у повідомленні.

Також зауважується, що на Курахівському напрямку росіяни за підтримки авіації 13 разів намагалися прорвати оборону українських військ, але успіху не мали. Водночас на Времівському напрямку українські захисники загалом відбили 11 атак в районах населених пунктів Водяне та Старомайорське.

"На решті напрямків обстановка без змін. Сили оборони відслідковують дії ворога, реагують на зміни обстановки. Командуванням приймаються оперативні рішення для забезпечення контролю на полі бою", - зауважили у Генштабі.

Також зазначається, що протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по артилерійському засобу, станції радіоелектронної боротьби, пункту управління, складу боєприпасів та двох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів. "Також наші воїни збили ворожий Су-25", - йдеться у повідомленні.

Війна в України: останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні подякував військовим за збитий у Донецькій області російський Су-25.

Він заявив, що українську оборону на Харківському напрямку посилили, військові проводять контрударні дії та завдають втрат російським окупантам. Президент додав, що донецькі напрямки не залишають без підтримки та забезпечення.

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