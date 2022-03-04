Триває дев'ята доба героїчного протистояння російським загарбникам. Поки влада РФ цинічно бреше про відсутність втрат, звичайні українці продають трофейну техніку армії РФ.
Одне з таких оголошень з'явилося на сервісі "Авторіа".
"Продам МТЛБ. Можна на запчастини, або на лом. Пробіг Україною мінімальний. Не битий, не фарбований. Є невеликі отвори від снаряда. Всередині неприємний запах від дохлої русні, але це можна виправити хімчисткою. Ввезли нелегально, тому нерозмитнений. Можливий обмін на Ланос", - йдеться в описі до "товару".
Як повідомляв УНІАН, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України повідомляє, що українські військові продовжують чинити опір російським окупантам, які вторглися 24 лютого в нашу країну.
Ворог втратив колону техніки на Чернігівщині і літак під Волновахою.