Продавець зазначає, що "можливий обмін на Ланос".

Триває дев'ята доба героїчного протистояння російським загарбникам. Поки влада РФ цинічно бреше про відсутність втрат, звичайні українці продають трофейну техніку армії РФ.

Одне з таких оголошень з'явилося на сервісі "Авторіа".

"Продам МТЛБ. Можна на запчастини, або на лом. Пробіг Україною мінімальний. Не битий, не фарбований. Є невеликі отвори від снаряда. Всередині неприємний запах від дохлої русні, але це можна виправити хімчисткою. Ввезли нелегально, тому нерозмитнений. Можливий обмін на Ланос", - йдеться в описі до "товару".

Як повідомляв УНІАН, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України повідомляє, що українські військові продовжують чинити опір російським окупантам, які вторглися 24 лютого в нашу країну.

Ворог втратив колону техніки на Чернігівщині і літак під Волновахою.

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