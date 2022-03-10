Аваков прокоментував інформацію про те, що він нібито став жертвою окупантів.

Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков записав відеозвернення до президента РФ Володимира Путіна і російських ЗМІ, які поширюють брехливу інформацію про те, що в Харкові окупанти його вбили.

"Хр*н вам... Путін, скажена собака - не дочекаєшся! Я спочатку хочу побачити, як здохне Путін, розвалиться ця смердюча імперія, а Україна буде процвітати і переможе. Я працюю для перемоги своєї країни! І ми переможемо, відбудуємо Україну і обов'язково доживемо до твого ганебного кінця! Слава Україні!"- звернувся Аваков до Путіна.

Також він зазначив, що живий і здоровий. Зараз він знаходиться на території України, тому новини про його смерть - це фейк.

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