Наголошується, що реактори в небезпеці.

В. о. генерального директора ЗАЕС Ігор Мурашов заявив, що ядерна безпека на Запорізькій атомній електростанції порушена.

"Ми робимо все можливе, але пожежа триває, пожежників не допустили. Є величезні ризики. На станції бойові дії. Реактори у небезпеці", - наголосив він.

Нагадаємо, пізно вночі 4 березня російські окупанти влучили в перший енергоблок Запорізької АЕС. Рятувальники не могли розпочати ліквідацію пожежі.

Цей енергоблок ще тиждень тому був підключений до мережі, а кілька днів тому його перевели в стан планового ремонту.

Раніше прес-секретар Запорізької атомної електростанції записав відеозвернення, в якому заявив, що Росія веде вогонь по АЕС. Пізніше стало відомо, що Запорізька АЕС горить.

Президент Зеленський відреагував на атаку на ЗАЕС й закликав Європу та світ прокинутися й попередив про наслідки, якщо атомна електростанція вибухне.

Тобто президент Росії Володимир Путін по суті вже почав ядерну війну, якої так побоювався Захід. Тепер останній повинен нарешті почати діяти.