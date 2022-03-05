Вночі 4 березня російські військові обстріляли майданчик Запорізької атомної електростанції, внаслідок чого виникла пожежа на території атомної станції.

Ядерний тероризм вимагає рішучих дій у відповідь.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у Twitter.

"На засіданні Радбезу ООН ми закликали закрити небо над Україною та започаткувати операцію з підтримання миру й безпеки. Мета – вберегти небезпечні об'єкти. Світ має не спостерігати, а допомагати", - зазначив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, вночі 4 березня російські військові обстріляли майданчик Запорізької атомної електростанції, внаслідок чого виникла пожежа на території атомної станції.

Станом на 6:20 рятувальники пожежу ліквідували. Інформації про загиблих та травмованих немає.

Вранці в Держатомрегулювання повідомили, що майданчик Запорізької АЕС захоплений військовослужбовцями Російської Федерації.

Також повідомляється, що енергоблоки не пошкоджені, змін радіаційного стану не зафіксовано.

За даними Міністерства внутрішніх справ України, біля міста Енергодар зосереджено близько 90 одиниць ворожої техніки та підрозділи "кадирівців".

Україна попросила МАГАТЕ звернутися до НАТО з вимогою закрити доступ до повітряного простору над її ядерними об'єктами та активізувати дії задля недопущення актів ядерного тероризму, яким і є факт захоплення військами РФ Чорнобильської АЕС та зони відчуження.