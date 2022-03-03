Міністр наголосив, що партнери можуть ухвалити такі рішення "просто зараз".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не розуміє, як можуть зараз спати країни-партнери України, які досі не надали їй бойових літаків.

Про це він написав у Twitter.

Міністр наголосив, що українські аси героїчно боронять небо, але Росія має перевагу.

"Як можуть зараз спати партнери, які досі не надали Україні бойові літаки? Поки діти в Маріуполі, Херсоні, Харкові та інших містах сидять в підвалах під бомбами? Ви можете ухвалити це рішення просто зараз. Зробіть це", - закликав Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, Україна продовжує працювати з міжнародними партнерами у питанні отримання бойових літаків.

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