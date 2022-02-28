Укрзалізниця продовжує роботу, але поїзди курсують із затримками.

В "Укрзалізниці" дали роз'яснення щодо квитків, які були скасовані через вторгнення путінської Росії на територію України.

Про це повідомляє пресслужба компанії в телеграмі.

"Усі пасажири, які хочуть повернути квитки на поїзд, який був скасований у зв‘язку з воєнними діями, можуть зробити це в претензійному порядку протягом двох місяців з моменту відправки або тоді, коли ситуація в країні стабілізується", – говориться в повідомленні.

Як працюють вокзали Укрзалізниці

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" зруйнувала залізничні вузли з Росією. Також припинено диспетчерський зв'язок з країною-агресором.

Водночас компанія закликає країни Європи та Азії також припинити залізничні перевезення з РФ. "Росіянин, ти вже не можеш нікуди літати, а тепер ти не зможеш нікуди і їздити", – кажуть в "УЗ".

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