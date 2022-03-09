У відомстві попередили про дезертирство окупантів.

Збройні Сили України надали оперативну інформацію станом на 9 березня 2022 року.

"На Волинському напрямку противник наступальних дій не проводить, проте зберігається висока ймовірність диверсій на військових об'єктах та об'єктах цивільної інфраструктури в Рівненській та Львівській областях диверсійно-розвідувальними групами окупантів", - йдеться в заяві.

Крім того, у зв'язку з лютим опором жителів Херсона, окупанти намагаються ввести адміністративно-поліцейський режим, для чого в Херсонську область введені підрозділи Росгвардії, які вчинили неправомірне затримання понад 400 громадян України.

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