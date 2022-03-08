Таким чином вона підтримує Україну після вторгнення РФ.

Європейська комісія підготувала новий пакет санкцій проти Російської Федерації, яка 24 лютого агресивно вторглася в Україну і влаштувала тут повномасштабну війну.

Про це повідомляє Reuters.

Також під санкції потрапила Білорусь, з території якої в бік України рухалися російські окупанти.

Зазначається, що посли ЄС сьогодні, 8 березня, о 14:00 більш детально розглянуть ці санкції.

Санкції проти РФ і Білорусі:

три білоруських банки відключать від системи SWIFT кілька російських олігархів і депутатів додадуть до чорного списку ЄС заборонять експорт морських технологій з ЄС до Росії будуть моніторити криптовалюти, щоб уникнути їх використання для обходу санкцій ЄС

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