Єврокомісія підготувала новий пакет санкцій проти РФ / censor.net.ua
Європейська комісія підготувала новий пакет санкцій проти Російської Федерації, яка 24 лютого агресивно вторглася в Україну і влаштувала тут повномасштабну війну.
Про це повідомляє Reuters.
Також під санкції потрапила Білорусь, з території якої в бік України рухалися російські окупанти.
Зазначається, що посли ЄС сьогодні, 8 березня, о 14:00 більш детально розглянуть ці санкції.
Санкції проти РФ і Білорусі:
- три білоруських банки відключать від системи SWIFT
- кілька російських олігархів і депутатів додадуть до чорного списку ЄС
- заборонять експорт морських технологій з ЄС до Росії
- будуть моніторити криптовалюти, щоб уникнути їх використання для обходу санкцій ЄС