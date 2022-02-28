Кошти будуть спрямовані на допомогу українцям безпосередньо на території України та Молдові.

Європейська комісія виділяє 90 мільйонів євро на допомогу постраждалим від війни Російської Федерації в Україні.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії.

Зокрема, оскільки гуманітарна ситуація в Україні погіршується і сусідні країни приймають українців, які покидають Україну, Єврокомісія працює на усіх фронтах для забезпечення надзвичайної допомоги.

"Європейcька комісія оголошує додаткові 90 мільйонів євро на програми надзвичайної допомоги для підтримки населення, яке страждає від війни в Україні, в рамках прохання Організації Об'єднаних Націй про невідкладну допомогу", - сказано у повідомленні.

Відтак, кошти будуть спрямовані на допомогу українцям безпосередньо на території України та Молдові.

Нова гуманітарна допомога передбачає забезпечення їжею, водою, медичними послугами, житлом, а також сприятиме задоволенню основних потреб постраждалих.

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