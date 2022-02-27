Сімсон також анонсувала санкції проти Росії, які для неї будуть дуже болючими.

Завтра Європейська комісія розгляне питання пришвидшеного приєднання української енергомережі до європейської.

Про це повідомила єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон.

"Європейська комісія завтра позачергово збереться. На повістці дня: енергетична безпека для України та ЄС, синхронізація України з європейською мережею та санкції", - написала вона у Twitter.

Сімсон анонсувала санкції проти Росії, який для неї будуть дуже болючими.

Нагадаємо, раніше Європа пообіцяла Росії відключення від SWIFT, санкції проти Центробанку та олігархів.