Слідом за "Соловйов LIVE" був заблокований "Вечір з Володимиром Соловйовим".

Ще один YouTube-канал путінського пропагандиста Володимира Соловйова більше недоступний: слідом за "Вечір з Володимиром Соловйовим" був заблокований "Соловйов LIVE".

"Цей канал заблокований за порушення Умов використання YouTube", пише сервіс при спробі заходу на сторінку.

Нагадаємо, Канада вводить санкції проти Пєскова, Соловйова, Симоньян і ще семи прибічників Путіна. Імена взяті зі списку, складеного опозиціонером Олексієм Навальним, який перебуває в ув'язненні.

При цьому російські ЗМІ уточнюють, що в список потрапили: прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, російські пропагандисти Володимир Соловйов, Маргарита Симоньян і Костянтин Ернст, олігарх Олег Дерипаска, міністр охорони Здоров'я Росії Михайло Мурашко, міністр сільського господарства Росії Дмитро Патрушев, депутат Державної Думи Павло Крашенинников, а також деякі Віктор Гаврилов і Дмитро Іванов.

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