Журналіст різко розкритикував дії Путіна щодо військового вторгнення в Україну.

Журналіст і відеоблогер Юрій Дудь чесно висловився про війну Росії проти України. Також він нагадав випадок з главою делегації РФ на кліматичній конференції ООН Олегом Анісімовим, який вибачився за вторгнення.

"Зараз я виступаю не як член російської делегації, а як людина, що проживає в Росії і виражає своє співчуття Україні, і шкодує про те, що ми не змогли запобігти ось цим діям", - сказав Анісімов під час онлайн-конференції.

Журналіст у кількох пунктах висловив свою думку про російське вторгнення в Україну. Дудь "пройшовся" і по сакралізованому Росією святі Дня Перемоги.

"Міноборони Росії стверджує, що знищує за допомогою високоточної зброї тільки військові об'єкти противника, але в Україні, за даними ООН, вже понад 100 загиблих мирних жителів, сотні - поранених, понад 350 000 біженців і невідомо скільки тисяч - в бомбосховищах", - підкреслив він.

Звичайно ж, не оминув він увагою і складну економічну ситуацію в Росії через розв'язану Путіним війни в Україні: "Путін ще у вересні 2021 року назвав головним ворогом Росії бідність, але вже через п'ять місяців торпедував економіку нашої країни і прирік значну частину населення не на бідність, а на злидні".

Також Дудь вважає, що з великою часткою ймовірності трагедії на Донбасі теж не сталося б, якби не участь Росії.

Крім того, журналіст закликав впливових жителів Росії закликати Путіна закінчити війну. "Не знаю, чи є ще люди, які мають на Путіна хоч якийсь вплив, але, припустимо, є. Не знаю, як вони зараз засинають і прокидаються і що тренують між пробудженням і сном. Але всім їм - від Ротенбергів до Тимченка, від Чемезова до Грефа, від Абрамовича до Мордашова, від Кудріна до Ернста — хочеться нагадати одне: людська гідність зараз — не в Кримських мостах і не в перемогах в Лізі чемпіонів. Гідність - в тому, щоб висловити вашому начальнику свою позицію (а у багатьох з вас вона багато де збігається з моєю) і пояснити йому, що за катастрофа відбувається прямо зараз", - наголосив він.

"Фінальне і головне: ця війна повинна бути негайно закінчена", - підсумував Дудь.

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