Тих, хто не може самостійно евакуюватися, влада обіцяє вивозити за допомогою спецавтомобіля.

З 10:00 до 15:00 10 березня знову можна буде евакуюватися з Романівки до Києва.

Про це в Telegram повідомляє мер Ірпеня Олександр Маркушин.

"Сьогодні ми провели евакуацію за допомогою "зеленого коридору". З центру міста виїжджали автобуси і люди дісталися до Києва...",- розповів він.

За словами Маркушина, з 10: 00 до 15: 00 10 березня знову можна буде евакуюватися з Романівки до Києва.

Він уточнив, що завтра місцева влада працюватиме за зверненнями громадян, зокрема хворим і людям, які не можуть пересуватися, будуть завозити ліки і їжу.

"І тих, хто не може самостійно евакуюватися, будемо вивозити за допомогою спецавтомобіля", - додав мер.

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